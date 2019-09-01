Полиглот Дмитрий Петров предложил выучить татарский язык за 24 часа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл телеуроков "Татарский с Дмитрием Петровым" вышел на видеохостинге YouTube. Ведущий программы "Полиглот" на канале "Культура" Дмитрий Петров подобрал универсальный метод изучения татарского языка и готов поделиться им со зрителями, сообщает ИА "Татар-информ".

Одним из первых ссылку в своем Instagram разместил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Полиглот Петров знает 50 языков, в том числе и татарский!" – написал Минниханов.

По словам инициатора проекта, руководителя пресс-службы президента Татарстана Эдуарда Хайруллина, идея снять цикл видеоуроков родилась после его стажировки в Стэнфордском университете.

"Осенью 2018 года президент Татарстана Рустам Минниханов посылал нас обучаться в Стэнфорд и обязал каждого придумать проект, важный для республики. Проблемы с изучением татарского были у всех на слуху и у меня в том числе – не давался он мне. Тогда я и подумал выйти за рамки системы и взглянуть на проблему со стороны", – рассказал Эдуард Хайруллин.

По его словам, в республику был приглашен всемирно известный эксперт Дмитрий Петров, совместно с которым был отснят курс из 24 уроков по 20 минут каждый. Для подготовки программы на телеканале "Татарстан-24" оборудовали специальную студии и подобрали необычный состав участников, в который вошли домохозяйка, реставратор, телеведущая, креативный предприниматель, председатель одного из госкомитетов республики, студентка и даже рэпер из Нигерии. Сам Эдуард Хайруллин тоже выступил в роли учащегося.

Первую серию премьеры реалити-шоу "Полиглот" показали на телеканале "Татарстан-24" 26 сентября.