Александр Моор: наша задача обеспечить население региона чистой питьевой водой на 100%

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

90 % населения Тюменской области обеспечены на сегодня чистой питьевой водой. Причем 20 % получили эту возможность за последние 15 лет. Наша задача - увеличить цифру до 100 %. Об этом сказал губернатор региона Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте, Instagram и Одноклассники.

"Для этого мы запускаем два водозабора. Первый - в поселке Сумкино Тобольского района, второй - в Тобольске. Его реконструкция проходила по концессионному соглашению с ПАО "СУЭНКО". С мая этого года подача воды с Соколовского водозабора в сеть поступает в тестовом режиме", - написал губернатор.

Системная работа по предоставлению жителям чистой питьевой воды ведется 23 года, отметил Александр Моор. В 1996 году стартовала программа "Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой". Она вошла в региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология".

В рамках нацпроекта будут расширены водоочистные сооружения и в Вагае.