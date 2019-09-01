Соревнования на надувных каяках пройдут на озере Алебашево

| Фото: Станция юных туристов города Тобольска в ВК (архив) | Фото: Станция юных туристов города Тобольска в ВК (архив)

Соревнования семейных команд на надувных каяках пройдут на озере Алебашево 5 октября. Папы, сыновья и дедушки будут бороться за звание лучшего капитана.

"Капитанская гонка" будет проходить в формате эстафеты. Участники должны будут проплыть дистанцию, выполняя комплекс заданий с препятствиями. Команда состоит из ребенка в возрасте 10-14 лет и одного взрослого представителя семьи: отец, старший брат, дедушка или же дядя.

"Существует большое количество форумов и событий, где задействована мама с ребенком, даже семейные мероприятия в основном посещают мама с сыном или дочкой. Мы решили конкретизировать и выделить именно образ папы — защитника, настоящего героя семьи для своего юного помощника. Конечно же, это еще один повод для драгоценного совместного времяпрепровождения", — говорит автор проекта "Капитанская гонка" Диана Лемешко.

Напомним, в 2019 году организаторы соревнований выиграли в конкурсе проектов "Моя идея" и получили 98 тыс. 988 рублей на реализацию. На полученные деньги арендовали оборудование для проведения регаты, приобрели наградную продукцию для победителей и участников соревнований, создали ролик о правилах безопасного поведения на воде, сообщает "Мегатюмень".