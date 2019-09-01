МЧС запускает акцию по профилактике пожаров на балконе

| Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

Всероссийскую акцию "Не допусти открытый огонь на балконе!" запускает МЧС России. Она призвана привлечь внимание населения к этой серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должен приводить к жертвам, сообщили в ведомстве.

Ежегодно в стране происходят пожары на балконах и лоджиях. Согласно статистике в 2016 году произошло 907 таких пожаров, в 2017 – 1 тыс. 478, в 2018 – 1 тыс. 964, а с начала 2019 года количество пожаров на балконах и лоджиях превысило 1 тыс. 800.

Число погибших от пожаров на балконе за последний год составило 12 человек, 135 человек получили травмы. 60% случаев – неосторожность при курении, 40% - запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами.

Изменения в правила противопожарного режима, а именно запрет на открытый огонь на балконе и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, жертв и потери имущества. С 1 октября пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный по неосторожному обращению с огнем. Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих.