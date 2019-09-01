Губернатор поздравил работников отрасли машиностроения с праздником

| Фото: ГМС "Нефтемаш" | Фото: ГМС "Нефтемаш"

Машиностроение – одна из основных отраслей экономики Тюменской области. Это крепкий фундамент для успешного развития промышленности не только тюменского региона, но и всей страны.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников отрасли машиностроения с профессиональным праздником.

"Продукция наших производителей успешно замещает импортные аналоги. В Тюменской области работают более шестидесяти предприятий машиностроения, некоторые из них входят в число крупнейших в России производителей геологоразведочного, нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудования.

Вы успешно осваиваете выпуск новой продукции, эффективно решаете задачи по модернизации и внедрению передовых технологий. Изделия многих наших производств машиностроительного комплекса получили признание на российском и зарубежном рынках", - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что тюменские машиностроители – высококвалифицированные специалисты, идущие в ногу со временем, целеустремленные и ответственные. Их труд позволяет региону наращивать индустриальный потенциал.

"Благодарю вас за весомый вклад в процветание и благополучие родного края. Особые слова признательности адресую ветеранам, тем, кто обеспечил преемственность традиций и передал свой опыт и мастерство молодежи", - подчеркнул Александр Моор.