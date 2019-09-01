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Голышмановским школьникам напомнили о пожарной безопасности

Общество, 13:39 29 сентября 2019

72.mchs.gov.ru

О правилах пожарной безопасности напомнили школьникам Голышмановского района специалисты ГУ МЧС России по Тюменской области. В профилактическом мероприятии приняли участие ученики 3 и 4 классов Голышмановской школы №1, сообщили в ведомстве.

Ребята познакомились с профессией пожарного-спасателя. Огнеборцы показали школьникам предметы боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование, рассказали об имеющейся в распоряжении части пожарной технике, чем она оборудована и где применяется. Дети узнали о различных пожарно-спасательных инструментах, а также о средствах защиты органов дыхания, используемых в задымленной среде.

Школьникам также рассказала о причинах пожаров и о том, как их избежать, куда звонить и как себя вести, если все-таки пожар случился. Специалисты МЧС напомнили, почему нельзя делать ложные вызовы в экстренные службы и к каким последствиям приводят шалости с огнем.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность , школьники

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