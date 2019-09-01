Ячата, барашек Кузя и козленок Мила родились в национальном парке "Юрибей"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трое телят появились в семье яков в природном парке "Юрибей", который расположен в районе дер. Черная речка Тюменского района. Одного теленка назвали Палилия, а двое других ждут варианты имен от тюменцев, которые можно отправить на страничку парка в социальной сети.

Месяц исполнился карликовому барашку Кузе, а двухнедельному карликовому козленку Миле всего две недели.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала управляющая парком Екатерина Елисеева.

Несмотря на юный возраст, Мила уже попала в историю – она потерялась. Всех животных после 19 часов выводят пастись на поле. Хозяева предположили, что козленка утащила лиса, подняли записи со всех видеокамер, искали малышку всем коллективом совместно с мамой-козой, которая звала ее громче всех, но Мила не отзывалась и не выходила к матери. В итоге нашли ее у ослов, как она туда попала, до сих пор остается загадкой.

Пополнился парк и двумя маленькими косулями, которых принесли егери. Детеныши остались без матери и наверняка погибли бы в лесу. В парке их выкармливают молоком из бутылочки, а капусту, столь любимую горбатой коровой и взрослой косулей, малыши есть пока отказываются.

В "Юрибее", имя которому дала северная река, представлены три интересных традиционных этнических жилища: ненецкий чум, казахская юрта и алтайский аил. В них можно зайти, прикоснуться к быту степных и сибирских народов, а в аиле вдохнуть целительный аромат коры лиственницы, которой он покрыт.

Часть теплолюбивых животных увезут на зиму в другие вольеры, отмечают сотрудники парка, зимой здесь останутся яки, горбатая индийская корова, верблюды, страусы и косули.

С середины сентября "Юрибей" предлагает посетителям экскурсии в уникальный частный музей фауны Тюменской области. В нем собраны около 100 чучел животных юга и севера региона. Все чучела изготовлены из животных, на которых либо была выдана лицензия на отстрел, либо они погибли сами в естественной среде обитания.

Есть в музее пояс повелителя тундры ручной работы, который дарится избранным, и шкура снежного барса, которая прибыла в дар из-за границы. В музее также представлена богатая коллекция охотничьих ружей и ножей.

По словам сотрудников национального парка, частые гости у них - школьники региона. Так, накануне к ним приехали ребята из первого "к" класса гимназии № 16 Тюмени. Школьникам рассказали обо всех живущих на территории "Юрибея" животных, разрешили их покормить, свозили в музей, а после напоили горячим чаем.

"Все прошло отлично! Больше всего мне понравились верблюды. Со мной приехали мама и сестренка Верочка, ей почти два года, так вот она в восторге от кроликов, всю капусту им скормила", - рассказала первоклассница Ульяна Макарова.

Ее одноклассник Лев Морозов добавил, что экскурсия получилась супер и заслуживает много лайков. Он сказал, что если в будущем у него будет своя ферма, он обязательно заведет козлят и кудрявых поросят.

Инна Кондрашкина