Евгений Шестаков: в программе юбилейного сезона оркестра прозвучат совершенно новые произведения

kto72.ru kto72.ru

В программе юбилейного пятого творческого сезона Тюменского филармонического оркестра прозвучат совершенно новые произведения. Открытие сезона пройдет на сцене ДК "Нефтяник" 1 октября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Хит программы магическое, завораживающее "Болеро" Равеля, это некий мистический ритуал, куда вовлекаются все слушатели", - говорит маэстро Евгений Шестаков.

"Болеро" невероятно сложно для оркестра: соло играют все артисты духовой группы оркестра. А главное соло – ритм малого барабана, от шелеста, до громоподобного звучания, два такта повторяются 170 раз. Болеро – это бенефис оркестра.

Также в концерте прозвучит "Море" Клода Дебюсси – подарок тюменцам: воспоминание о теплых летних днях. "Море" – это одно из самых виртуозных сочинений мирового репертуара.

Несмотря на то, что официальный старт нового творческого сезона филармонии приурочен к 1 октября, фактически оркестр начал его 16 августа на реке Тура, на концерте, посвященном 75-летию Тюменской области. Кроме этого в сентябре оркестр совершил исторический тур по шести городам Ямала. Некоторые жители округа впервые услышали "живой" симфонический оркестр.

Напомним, также на сцене Дворца культуры "Нефтяник" 1 октября откроется фестиваль "Алябьевская музыкальная осень".

Лауреат международных конкурсов Александр Рамм и Тюменский филармонический оркестр в первом отделении исполнят "Симфонию - концерт" Сергея Прокофьева. Кроме Мстислава Ростроповича это сочинение никто не мог исполнить долгие годы. Виолончелист Александр Рамм с блеском играет этот шедевр музыки XX века.