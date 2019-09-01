Волонтеры собрали около ста килограммов корма и наполнителей для животных

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Около сотни килограммов кормов и наполнителей собрали зооволонтеры Тюменского госуниверситета в рамках акции "Посылка лучшему другу". С 23 по 29 сентября студенты и сотрудники вуза приносили все необходимое для собак и кошек. Для этого в корпусах ТюмГУ были установлены специальные контейнеры. Итогом акции стала поездка в приют "Лучший друг".

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель команды "Зооволонтеры ТюмГУ" Владислав Сиюткин, почти во всех институтах и общежитиях вуза контейнеры были полностью наполнены.

"Трудно сказать, сколько точно собрали, но счет идет на десятки килограммов - кормов, круп и наполнителей. Принесли также медикаменты и шприцы, что очень важно, ведь в приюте много животных, которым нужен медицинский уход", - рассказал он.

Участниками акции стали 14 студентов-волонтеров, часть из них побывала в приюте впервые. Ребята не только доставили подарки животным, но и провели с ними время – погуляли с собаками, поиграли с кошками, прибрались в вольерах и на территории приюта, поменяли воду в мисках, покормили животных.

Особенностью акции стала зарядка, которую волонтеры сделали перед тем, как начать работу в приюте. Идея делать разминку и разогрев принадлежит Юле Ивановой, которая является самым опытным действующим зооволонтером вуза. Свою акцию она назвала "Пушистый заряд" - работая в приюте, ребята начинают с зарядки, а заканчивают уборкой и выгулом.

"В этом семестре проект будет включать проведение зарядки-разминки на постоянной основе. Обновленный формат акции позволит студентам не только эффективнее справляться с помощью в приюте, но и напомнит о важности ведения здорового образа жизни", - отметила Юлия Иванова.

Акцию "Посылка лучшему другу" зооволонтеры ТюмГУ проводят с декабря 2018 года. За это время состоялось пять акций, а размер каждой посылки также превышал 100 кг. Следующая поездка состоится в октябре.

Любовь Голышева