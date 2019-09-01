Сто пятьдесят школьников стали участниками "Малого биофака"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Более 150 школьников стали участниками проекта "Малый биофак", который проходил на базе Центра "Аванпост" с 13 по 27 сентября, сообщает Дворец "Пионер".

Проект проводился для пятиклассников средней школы №72 Тюмени.

Юные исследователи получили практические знания и навыки от преподавателей Тюменского государственного университета, а также специалистов в экологической деятельности. Занятия проходили по энтомологии, ботанике, орнитологии, зоологии и почвоведению. На занятиях школьники научились определять насекомых, закладывать гербарий, различать птиц и животных. А также получили полезную информацию, которая пригодится им в жизни.

По итогам проекта пятиклассники написали 26 работ, которые смогут презентовать в школе.