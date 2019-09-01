Депутат Госдумы Эрнест Валеев провел прием граждан в Тюмени

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной думы Эрнест Валеев в рамках региональной недели работает в Тюмени. Он провел прием граждан в общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева 30 сентября, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

На прием пришла молодая женщина, одна воспитывающая двоих детей. Она попросила о материальной помощи на покупку зимней одежды малышам. Женщина рассказала, что муж погиб, поддержку оказать некому. Эрнест Валеев намерен обратиться в департамент социального развития Тюменской области.

Коллективное обращение поступлю от жильцов специализированного общежития, в котором проживают слепые. Один из заявителей сообщил: "В 2013-2014 года здание было отремонтировано за счет бюджетных денег, стало очень хорошо и уютно. Для безопасности у нас установили камеры видеонаблюдения. А с недавних пор у нас стал работать ночной вахтер, деньги на оплату его труда сбираются с жильцов. Мы считаем, что камер вполне достаточно, и в вахтере нет необходимости. В договоре с коммерческой структурой, которой сейчас принадлежит общежитие, нет ни строчки о том, что мы должны его содержать".

Эрнест Валеев пообещал, что разберется в ситуации и возьмет ее на личный контроль.

Еще одно обращение касалось спора между соседями смежных участков. "Мне начисляют налог с одной площади, а по факту у меня меньше, поскольку часть земли оказалась у соседей", - рассказала заявительница. Она добавила, что ей предстоит судебное разбирательство. Эрнест Валеев проконсультировал, какие документы ей понадобятся.

"Споры между владельцами земельных участков - явление распространенное, а решаются они непросто, поскольку в советское время не было надлежащего оформления земли. Сейчас, когда в качестве налоговой базы применяется кадастровая стоимость, таких вопросов стало больше", - рассказал депутат.