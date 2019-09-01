Тюменцы распишут деревянные лопатки и подарят их бабушкам и дедушкам

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Мастер-класс по росписи лопаток "Праздник бабушки и деда" начнется в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в Тюмени 30 сентября в 18 часов.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Доме культуры "Поиск", участники мастер-класса будут расписывать деревянную лопатку для горячего. На ручку изделия тюменцы нанесут урало-сибирскую роспись. Мастер-класс пройдет под руководством мастера декоративно-прикладного творчества Надежды Сафроновой — художник ДК "Поиск".

"После занятия дети и молодежь смогут забрать расписанную лопатку с собой и подарить ее дедушке или бабушке на День пожилого человека", — рассказали в Доме культуре.

На мероприятие может прийти любой желающий. Вход свободный.