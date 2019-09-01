  • 30 сентября 201930.09.2019понедельник
  • USD64,4156
    EUR70,3161
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцы распишут деревянные лопатки и подарят их бабушкам и дедушкам

Общество, 14:54 30 сентября 2019

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Мастер-класс по росписи лопаток "Праздник бабушки и деда" начнется в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в Тюмени 30 сентября в 18 часов.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Доме культуры "Поиск", участники мастер-класса будут расписывать деревянную лопатку для горячего. На ручку изделия тюменцы нанесут урало-сибирскую роспись. Мастер-класс пройдет под руководством мастера декоративно-прикладного творчества Надежды Сафроновой — художник ДК "Поиск".

"После занятия дети и молодежь смогут забрать расписанную лопатку с собой и подарить ее дедушке или бабушке на День пожилого человека", — рассказали в Доме культуре.

На мероприятие может прийти любой желающий. Вход свободный.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День пожилого человека , мастер-класс , праздник , роспись

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 30.09.2019Тюменские психологи разработали программу сопровождения для уволенных сотрудников
15:27 30.09.2019Сто пятьдесят школьников стали участниками "Малого биофака"
15:05 30.09.2019Волонтеры собрали около ста килограммов корма и наполнителей для животных
14:54 30.09.2019Тюменцы распишут деревянные лопатки и подарят их бабушкам и дедушкам