Дзюдоистка Любовь Орлова пополнила копилку наград на первенстве мира

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" и тобольской школы "Лидер" Любовь Орлова стала бронзовым призером первенства мира, которое прошло в Алмате 29 сентября, сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо".

В заключительный день по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет состоялись поединки 13 смешанных команд в шести весовых категориях: до 48, до 63, св. 63, до 60, до 81, св. 81 кг.

Сборная России провела три поединка в формате "стенка на стенку". В первой встрече россиянки со счетом 4:3 выиграли у спортсменов из Бразилии. Затем, за выход в финал уступили дзюдоистам из Азербайджана – 3:4. И в схватке за бронзу россияне одержали верх над представителями Узбекистана со счетом 4:0.

В весовой категории свыше 63 кг боролась Любовь Орлова. Свою встречу против азербайджанской дзюдоистки Нармин Амирли воспитанница тренера Алексея Кочетова выиграла досрочно, сделав сопернице "ваза-ари", а затем "иппон".

В итоговом протоколе победителем среди смешанных команд стала сборная Японии, второе место завоевала команда Азербайджана, третье место поделили дзюдоисты России и Турции.