Ольга Любимская приглашает школьников на литературные встречи "Курс на Америку"

Марк Твен | Фото: www.mkrf.ru Марк Твен | Фото: www.mkrf.ru

Литературные встречи "Курс на Америку" проводятся впервые в областной научной библиотеке им. Менделеева и рассчитаны на школьников 8-11 классов региона. Прежде всего они полезны выпускникам, которые планируют сдавать экзамен по литературе и тем, кто интересуется историей и литературой Америки.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила автор проекта, диссертант ТюмГУ кафедры русской и зарубежной литературы Ольга Любимская.

"Идея литературных встреч пришла не случайно. Мне нравится общаться с детьми, передавать им знания. Все это для того, чтобы у детей была возможность приобщиться к литературе. Я специалист по литературе Западной Европы и Северной Америки, пишу диссертацию по американской литературе. И решила при написании диссертации использовать практику литературных встреч. Курс рассчитан на учебный год, точнее с сентября по 25 апреля. Современные дети хотят получать новые знания, они открыты для этого, "прокачивают себя" на разных курсах", - рассказала она.

Первая встреча со школьниками прошла в областной научной библиотеке им. Менделеева 28 сентября. 10 школьников пришли на встречу. Лекция "Америка началась с переселения" - вводная, говорит Ольга Любимская.

"Школьники задавали вопросы, конкретные по теме, было интересно с ними общаться, - отмечает диссертант ТюмГУ, - 5 октября пройдет лекция о литературе первых поселенцев, публицистике Бенджамина Франклина. Для лекций использую прямые учебники по зарубежной литературе и истории США, научные статьи на заданные темы в Интернете".

По словам автора, постепенно темы лекций будут посвящены конкретным авторам: Джек Лондон "Морской волк", Гарриет Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома", Марк Твен "Приключения Тома Сойера", Джером Сэлинджер "Над пропастью во ржи" и другие.

О литературе Америки с момента образования и до наших дней школьникам региона будут рассказывать в областной научной библиотеке по субботам. Для тех, кто желает попасть на лекцию Ольги Любимской совершенно бесплатно нужно позвонить о телефону 8 (3452) 565-300 (доб. 3063, 4122).

"Мы ведем предварительную запись, помогаем автору проекта – анонсируем в соцсетях темы лекций, размещаем афишу. Наша аудитория рассчитана на 25-50 человек, так что к нам могут прийти как неорганизованные группы детей, так и классы", - рассказала специалист по библиотечно-выставочной работе Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Радмила Голева.

| Фото: Областная научная библиотека им. Менделеева во Вконтакте | Фото: Областная научная библиотека им. Менделеева во Вконтакте

Анжела Лебедева