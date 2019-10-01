Областной турнир по плаванию прошел в Увате

| Фото: Владимир Насыров, с. Уват | Фото: Владимир Насыров, с. Уват

130 детей 2001-2007 г.р. приняли участие в областном турнире по плаванию в с. Уват с 27 по 29 сентября. Спортсмены приехали из Тюмени, Тобольска, Увата и Шадринска Курганской области. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила тренер по плаванию с. Уват Зоя Канеева.

"Это наши традиционные соревнования, которые проходят при поддержке ведущей нефтяной компании. В программе трехдневного первенства было заявлено много дисциплин, но тренер для своего подопечного мог выбрать только три дисциплины", - рассказала она.

Арбитрам соревнований приходилось выбирать сильнейших пловцов ежедневно в шести-семи дисциплинах.

Так, в первый соревновательный день на старт вышли пловцы и плавчихи, которым нужно было пройти 50 метров баттерфляем. Затем были: 100 метров вольным стиле, 200 метров – брас, 1500 метров – вольный стиль и эстафетное плавание 4Х50 среди юношей, девушек.

Во второй и третий день шли соревнования на дистанциях от 50 до 700 метров разными стилями, плюс смешанная эстафета мальчики-девочки.

В этот раз, добавляет Зоя Канеева, на турнир представили свои команды Тюменская ДЮСШ №1, две спортивные школы Тобольска, сборная Шадринска. В команду Уватского района вошли девять атлетов.

| Фото: Владимир Насыров, с. Уват | Фото: Владимир Насыров, с. Уват

В итоге победителями среди хозяев площадки турнира признаны на 50 метров на спине – Анна Шеремет (2006 г.р.), 50 метров среди юношей – Владимир Шеремет (2002 г.р). 200 метров на спине - Анна Шеремет, 200 метров на спине – Владимир Шеремет, 400 метров комплексное плавание - Ксения Пайкова. 100 метров на спине – Анна Шеремет. Всего 18 медалей разного достоинства завоевали уватские пловцы.

"Владимир Шеремет показал результат мастера спорта, но на наших соревнованиях это звание не присваивается, потому что статус соревнования не позволяет. Это результат нужно подтвердить. Мы поедем через неделю на УФО в Сургут, он там должен подтвердить свой результат на 100 и 200 метров. Брат и сестра Шеремет занимаются в секции плавания давно. Владимир с 1 класса, то есть 10 год. А Анна со второго класса, сейчас она в восьмом классе", - говорит тренер Зоя Канеева.

Победителей и призеров отметили медалями, грамотами и денежным вознаграждением.

| Фото: Владимир Насыров, с. Уват | Фото: Владимир Насыров, с. Уват

Добавим, в секции плавания Увата сейчас занимаются более 40 детей, начиная со второго класса. Это четыре группы разного возраста. Регулярно уватские пловцы участвуют в областных, межрегиональных соревнованиях. Ни раз они становились победителями и призерами.

| Фото: Владимир Насыров, с. Уват | Фото: Владимир Насыров, с. Уват

Анжела Лебедева