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Многодетные семьи Ямала выбирают для жилищного строительства Заводоуковск

Общество, 12:44 01 октября 2019

duma.gov.ru

Пять многодетных семей Ямало-Ненецкого автономного округа построят себе дома в Заводоуковске. Решение о выделении им бесплатных земельных участков для индивидуального строительства на юге Тюменской области было принято на заседании комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Еще семь семей получили земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства в 9 км юго-восточнее Салехарда. Земельные участки обеспечены грунтовой дорогой и электричеством.

Получить земельный участок могут семьи, которые имеют трех и более детей (в том числе и усыновленных, удочеренных или находящихся под опекой) до 18-летнего возраста или обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет.

Земельные участки многодетным семьям Ямала предоставляются с 2012 года. За это время выдано 290 земельных участков, из них 244 для индивидуального жилищного строительства.

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# Заводоуковск , земля многодетным

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