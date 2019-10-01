Многодетные семьи Ямала выбирают для жилищного строительства Заводоуковск

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Пять многодетных семей Ямало-Ненецкого автономного округа построят себе дома в Заводоуковске. Решение о выделении им бесплатных земельных участков для индивидуального строительства на юге Тюменской области было принято на заседании комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Еще семь семей получили земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства в 9 км юго-восточнее Салехарда. Земельные участки обеспечены грунтовой дорогой и электричеством.

Получить земельный участок могут семьи, которые имеют трех и более детей (в том числе и усыновленных, удочеренных или находящихся под опекой) до 18-летнего возраста или обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет.

Земельные участки многодетным семьям Ямала предоставляются с 2012 года. За это время выдано 290 земельных участков, из них 244 для индивидуального жилищного строительства.