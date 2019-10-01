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Гостей областного форума "На 55 с плюсом!" ждет автобусная экскурсия от гидов 55+

Общество, 12:22 01 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Побывать на автобусной экскурсии от "ГидовTMN55+" смогут участники областного праздничного форума "На 55 с плюсом!", который откроется в ДК "Нефтяник" 1 октября в 12 часов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела по содействию активному долголетию Областного геронтологического центра Ксения Аухадиева.

"Сегодня у нас в 12 часов откроется форум "На 55 с плюсом!". Мероприятие областное. Мы ожидаем не только горожан старшего возраста, но и гостей Тюмени, в частности, пожилых людей, которые приедут к нам из муниципальных образований и юга региона. Чтобы поприветствовать и порадовать дедушек и бабушек, в конце форума мы решили организовать обзорную автобусную экскурсию", — поделилась Ксения Аухадиева.

Автобус будет один, в нем могут разместиться 50 человек. Проведут экскурсию два участника проекта "ГидыTMN55+". Автобус выедет от ДК "Нефтяник" и двинется по центральным улицам города. Начало экскурсии намечено на 15 часов.

Прокатиться с гидами и узнать интересные факты о Тюмени смогут участники форума, которые пройдут регистрацию в палатке проекта "ГидыTMN55+". Организаторы составят список, по нему будут приглашать в автобус.

Отметим, социальный проект "ГидыTMN55+" соответствует основным направлениям федерального и регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Инна Пахомова

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# национальный проект Демография , пенсионеры , пожилые люди , праздник , форум

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