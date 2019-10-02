Гости тюменской библиотеки узнают о культуре чаепития в России и других странах

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Об истории и культуре чаепития в России и других странах расскажут на посиделках "Чай душистый будем пить да сердечно говорить!", который пройдет в библиотеке №9 (ул. Волгоградская, 119) в Тюмени 2 октября с 11 до 12 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На праздничные посиделки, посвященные Международному дню пожилых людей, приглашают любителей душевных разговоров за вкусным ароматным чаем. Библиотекарь расскажет о сортах чая. Гости примут участие в конкурсах, отгадают загадки на тему, ответят на вопросы игры-викторины "Праздник чая".

Также в программе вечера значатся живая музыка и видеопрезентация.

Телефон для справок: 30-29-82.