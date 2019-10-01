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Тюменские школьники высадят деревья в Спортивном сквере

Общество, 17:06 01 октября 2019

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Акция "Классное дерево" пройдет в Тюмени в Спортивном сквере 2 октября. Участие в нем примут одиннадцатиклассники школы № 37. Ребята планируют высадить 15 деревьев: три ели и 12 лип, сообщает городская администрация.

Идея акции "Классное дерево" возникла и была впервые реализована в 2018 году, за год школьники высадили 30 деревьев. В 2019 году в мероприятии участвовали более 400 учеников школ № 40, 65, 45, 7, 76, 51 и гимназий № 12 и 1.

Всего с начала 2019 года состоялось 10 акций, школьники высадили 210 крупномерных саженцев деревьев. До конца года акция пройдет еще на 10 территориях.

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# акция , благоустройство , озеленение , школьники

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