Губернатор проконтролировал реализацию программы "Тобольск -2020"

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Ход реконструкции объектов социальной инфраструктуры, входящих в программу "Тобольск-2020", проконтролировал губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Тобольск и Тобольский район.

Так, работы в детсаду №51 в 9-м микрорайоне уже закончены. Здесь отремонтирована кровля, помещения бассейна, приведены в порядок внутренние инженерные системы. Средства на капитальный ремонт были выделены из регионального бюджета в конце 2018 года.

Как отметил Александр Моор, качество выполненных работ оценит специальная комиссия, в состав которой войдут представители общественности и родительского комитета.

"Главное для нас – мнение детей и родителей, которые пользуются этой инфраструктурой. Когда мы видим позитивные эмоции, это лучшая оценка всей работы. У национальных проектов цель не цифры, а уверенность людей, что жизнь меняется к лучшему", – уверен губернатор.

С открытием бассейна в детском саду продолжат реализацию основных направлений регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и "Спорт – норма жизни" проекта "Демография". До конца 2019 года в Тобольске планируют завершить капитальный ремонт шести спортивных залов в трех школах города, ожидается открытие школы и детского сада в 15-м мкр, центра зимних видов спорта на базе стадиона "Тобол" и второго корта ледового дворца "Кристалл"

Добавим, что обновление социальной инфраструктуры города проводится в рамках программы "Тобольск-2020", которую совместно реализуют правительство Тюменской области, городская администрация и компания "СИБУР".