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На улице Максима Горького в Тюмени отключат светофоры

Общество, 09:13 02 октября 2019

t-l.ru

Два светофора отключат в Тюмени 2 октября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 часов 30 минут до 13 часов обесточат объект на перекрестке ул. Республики и ул. М. Горького, а с 15 часов до 16 часов 30 минут - на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ с ул. М. Горького.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.




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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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