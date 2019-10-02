На улице Максима Горького в Тюмени отключат светофоры

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Два светофора отключат в Тюмени 2 октября, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 часов 30 минут до 13 часов обесточат объект на перекрестке ул. Республики и ул. М. Горького, а с 15 часов до 16 часов 30 минут - на пересечении ул. 50 лет ВЛКСМ с ул. М. Горького.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.







