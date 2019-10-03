Тюменские самбисты поборются за медали городских соревнований

| Фото: городской департамент по спорту и молодежной политике | Фото: городской департамент по спорту и молодежной политике

Открытые чемпионат и первенство города по самбо пройдут в Тюмени 5 и 6 октября. Проходить состязания будут на базе ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Ишима. Областную столицу представят воспитанники детско-юношеских спортивных школ "Олимпиец" и "Тура", спортсмены из ТВВИКУ, ТИУ и другие участники.

Самбисты выступят в нескольких возрастных категориях: 1998 г.р. и старше, 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р. Победители примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по самбо, которые пройдут в октябре в легкоатлетическом манеже.

Торжественная церемония начнется в субботу в 10 часов, старт поединкам будет дан в 10 часов 20 минут. В воскресенье соревнования стартуют в 10 часов.