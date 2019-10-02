Тюменцам представят фольклор и традиции Узбекистана

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

С узбекским народным фольклором, традициями и праздниками тюменцев познакомят 4 октября.

Дни узбекской культуры в Тюменской области начнутся в ДК "Торфяник" в 17 часов.

Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей, в программе - выставка декоративно-прикладного творчества, фото и книжная экспозиции, а также праздничный концерт с участием узбекских национальных творческих коллективов "Бахор", "Садо", "Ак шоола".

Напомним, со 2 по 5 октября в Тюменской области с рабочим визитом будет делегация Ташкентской области, которую возглавит заместитель хокима Ташкентской области Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов.