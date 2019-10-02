  • 2 октября 20192.10.2019среда
  • USD65,0670
    EUR70,8449
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер южный

Тюменцам представят фольклор и традиции Узбекистана

Общество, 14:00 02 октября 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

С узбекским народным фольклором, традициями и праздниками тюменцев познакомят 4 октября.

Дни узбекской культуры в Тюменской области начнутся в ДК "Торфяник" в 17 часов.

Как сообщили в региональном комитете по делам национальностей, в программе - выставка декоративно-прикладного творчества, фото и книжная экспозиции, а также праздничный концерт с участием узбекских национальных творческих коллективов "Бахор", "Садо", "Ак шоола".

Напомним, со 2 по 5 октября в Тюменской области с рабочим визитом будет делегация Ташкентской области, которую возглавит заместитель хокима Ташкентской области Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Узбекистан , фольклор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 02.10.2019Уникальный воздуховод для экстренного спасения жизни используют тобольские медики
15:38 02.10.2019Началось интернет-голосование за участников конкурса "Тюменская марка"
15:27 02.10.2019В ТюмГУ назначен уполномоченный по правам студентов
15:05 02.10.2019Тюменские школьники отправляются на Большой туристический слет в "Артеке"