Новые модульные пекарни устанавливают в селах Ямала по программе "Сотрудничество"

| Фото: https://sever-press.ru | Фото: https://sever-press.ru

Производить хлеб на новом оборудовании начнут в пяти селах Ямала по программе "Сотрудничество", сообщает ИА "Север-Пресс".

Модульные пекарни уже закупили для трех сел Красносельскупского, Надымского и Приуральского районов.

В с. Белоярск выпечена пробная партия хлеба весом 500 кг. В Ныде заканчиваются пуско-наладочные работы, через неделю модуль будет смонтирован. Для Красноселькупа модуль мощностью одна тысяча кг в смену на этой неделе поступит в Тазовский, где его перегрузят на баржу и доставят в село.

Еще две пекарни в рамках областной программы планируют поставить в с. Находка Тазовского района и с. Панаевск Ямальского района.

Как отметил Андрей Ревнивых, каждая пекарня состоят из трех модулей: производственного цеха, помещения для хранения сырья и расположения технологического оборудования и административно-бытового модуля для отпуска готовой продукции. Новые пекарни позволят увеличить объемы производства и расширить спектр производимой продукции.

Производители хлеба на селе пользуются и другими мерами поддержки. Ежегодно около 8 млн рублей субсидий проходит через департамент АПК ЯНАО на возмещение затрат на производство, есть мероприятия по модернизации оборудования.