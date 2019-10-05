Ялуторовские школьники примерят роль предпринимателя и мецената

И.Е. Репин. Портрет С.И. Мамонтова. 1878 год. | Фото: Ялуторовский музейный комплекс И.Е. Репин. Портрет С.И. Мамонтова. 1878 год. | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Ялуторовские школьники почувствуют себя предпринимателями и покровителями изящных искусств. В рамках Мамонтовских дней, посвященных 178-летию со дня рождения известного мецената и промышленника Саввы Мамонтова, которые пройдут с 14 по 18 октября, они станут участниками сюжетно-ролевой игры "Меценат".

"Им предстоит выполнить несколько заданий, которые возможно помогут найти каждому предпринимательскую жилку, умение продвигать свой проект или продукт, - пояснила научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Светлана Булышева. – А затем примерить на себя роль мецената и принять участие в аукционе".

Главное в этой игре для ребят, по мнению ее организаторов, научиться в современных условиях просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, и выстроить свою поведенческую модель не только как предпринимателя, но и покровителя прекрасного.

Эту же цель преследуют и авторы лекции "Савва Великолепный".

Мамонтов получил прозвище Савва Великолепный, по аналогии с Лоренцо Великолепным, знаменитым покровителем искусств эпохи Возрождения. В нем, по оценке современников, удивительным образом сочеталась прагматичность дельца и страстность натуры артиста, творца.

В 1870 году Савва Мамонтов приобрел имение в Абрамцеве, где жили и творили художники Илья Репин, Василий Поленов, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель, Константин Коровин, скульптор Марк Антокольский. В "Частной опере" Мамонтова пели русский бас Федор Шаляпин и итальянский тенор Франческо Таманьо, дирижировал Сергей Рахманинов, а декорации создавали Васнецов и Врубель.

В числе запланированных мероприятий — вручение премии ежегодного конкурса "Меценат года в области культуры и искусства", презентация альманаха "Явлутур - городок", научно-практическая конференция "Мамонтовы, Балакшины, Гусевы – золотой фонд сибирского купечества".

Горожане и гости города смогут посетить передвижную выставку "С.И. Мамонтов: промышленник и меценат", на которой будут представлены фотографии из семейного архива Мамонтовых.

Борис Олейник