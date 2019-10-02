Началось интернет-голосование за участников конкурса "Тюменская марка"

| Фото: marka72.info | Фото: marka72.info

Стартовало интернет-голосование за звание лучших компаний малого и среднего бизнеса в рамках конкурса "Тюменская марка", сообщают организаторы.

Отдать свой голос можно до 27 октября. Участники конкурса "Тюменская марка" разделены по номинациям: "Бизнес для бизнеса", "Социально-культурная сфера", "Бытовые услуги", "Строительство", "Промышленное производство", "Удачный старт", "Гостеприимство".

Выставка товаров и услуг предпринимателей пройдет в спорткомплексе "Центральный" 26 и 27 октября. Организаторы обещают горожанам яркий праздник. Среди посетителей выставки разыграют велосипед, часы от Apple и другие подарки.