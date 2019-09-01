Более ста предпринимателей заявились на конкурс "Тюменская марка"

| Фото: marka72.info | Фото: marka72.info

Более ста предпринимателей заявились на конкурс "Тюменская марка"

110 заявок поступило от предприятий и бизнесменов, пожелавших принять участие в ежегодном конкурсе "Тюменская марка". Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал пресс-секретарь тюменской Торгово-промышленной палаты Денис Багрицкий.

Из 110 заявившихся организаторы конкурса отберут 80 участников. "1 октября стартует интернет-голосование. Именно эти 80 компаний будут бороться за звание лучших в семи номинациях", — рассказал Денис Багрицкий.

Интернет-голосование продлится по 27 октября. А 26 и 27 октября в спорткомплексе "Центральный" развернется большая выставка товаров и услуг участников конкурса. "Предприниматели выставят свою продукцию. Посетителей ждут яркое шоу, концерт, розыгрыш призов. Жители и гости Тюмени смогут посмотреть продукцию, попробовать ее на вкус и выставлять оценки", - добавил пресс-секретарь тюменской Торгово-промышленной палаты.

После 27 октября начнется подсчет голосов - в каждой номинации из семи определят по три победителя. Они получат субсидии от администрации Тюмени. За первое место — 150 тыс., второе — 100 тыс., а за третье — 80 тыс. рублей.

Торжественное награждение состоится 14 ноября в ДК "Нефтяник".

Инна Пахомова