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Поисковики Тюменской области повысят уровень подготовки к экспедициям

Общество, 09:24 04 октября 2019

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Поисковые отряды Тюменской области примут участие в открытых Межрегиональных военно-поисковых сборах "К поиску готов!" на базе Чебаркульского военного гарнизона с 7 по 11 октября.

В Челябинской области соберутся свыше 350 активистов из разных регионов России, чтобы проверить свои навыки и повысить уровень подготовки к экспедициям, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Ребята посетят лекции и мастер-классы с ведущими российскими специалистами в области поисковой работы. Руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова проведет цикл лекций по основам реставрации и музейного дела для участников сборов. Всего 38 поисковиков представят регион.

Команды студентов и школьников во время сборов посоревнуются в знании военной археологии, топографии, вооружения, обмундирования Красной Армии и других поисковых дисциплин в трех возрастных категориях: от 14 до 16 лет, от 16 до 18 лет и от 18 до 21 года. Также, поисковые отряды представят подготовленные работы в номинациях "Визитная карточка отряда", "Музей одного экспоната", "Конкурс видеосюжетов". В рамках Всероссийского проекта "Диалоги с Героями" сборы посетят Герои России.

На встрече с полномочным представителем президента России в УФО Николаем Цукановым специалисты Тюменского областного поискового центра презентуют книгу-фотоальбом "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка" - сборник вкладышей из медальонов бойцов Великой Отечественной войны.

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# поисковое движение , Тюменский областной поисковый отряд

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