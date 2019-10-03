Более двадцати учений по гражданской обороне прошло в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

26 тактико-специальных учений проведено в организациях Тюменской области в рамках масштабной тренировки по гражданской обороны, сообщает региональное управление МЧС России.

Завершено выполнение всех мероприятий двух этапов тренировки. В частности, отработано взаимодействие с 28 территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти региона, прошла проверка системы оповещения и связи.

Помимо этого проведены смотры готовности формирований гражданской обороны и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Тюменской области. Население о ходе мероприятий проинформировано через СМИ и общероссийскую комплексную систему.

Во второй день состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и комиссий муниципальных образований. Прошли учения на территории нескольких предприятий региона с развертыванием и применением сил гражданской обороны и РСЧС.

Также состоялись учения со специалистами системы гражданской обороны в 24 муниципальных образованиях области.