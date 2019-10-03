Тюменскому ветерану-афганцу вручили ключи от УАЗ "Патриот"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Автомобиль УАЗ "Патриот" для заместителя председателя регионального союза ветеранов Афганистана, инвалида первой группы Станислава Негонова приобрели члены депутатской фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, сообщает региональное отделение партии.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ключи от автомобиля тюменскому ветерану вручили руководитель фракции, секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, зампредседателя облдумы Виктор Рейн и координатор партийного проекта "Оружие Победы" Алексей Салмин.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Когда ветераны Афганистана впервые обратились к нам с просьбой приобрести автомобиль для их общественной организации, мы спросили, как именно машина будет использоваться. Мы поддержали планы ветеранов совершать поездки по Тюменской области с целью патриотической работы с молодежью и приняли решение, что каждый из 38 членов фракции выделит по 35 тысяч рублей", – рассказал Андрей Артюхов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Андрей Артюхов отметил, что Станислав Негонов ведет активную патриотическую работу, много занимается с молодежью. Он участвовал в создании Тюменского городского клуба воинов-интернационалистов, памятника "Погибшим в Афганистане", вместе с товарищами помогает ветеранам-афганцам, матерям и вдовам погибших воинов.

"Очень благодарен партии за эту поддержку. Мы будем продолжать нашу работу, и этот новый автомобиль нам очень поможет", – пояснил ветеран.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Станислав Негонов попал в Афганистан в 1986 году. Был распределен в знаменитый 350 парашютно-десантный полк 103 дивизии ВДВ, которым командовал Герой Советского Союза Павел Грачев. Станислав Негонов участвовал в операции в 1987 году, лично обнаружил переносной зенитный ракетный комплекс "Стингер", но наткнулся на минное поле и получил тяжелое ранение, контузию.

За проявленное мужество награжден орденом "Красное Знамя", медалью "От благодарного афганского народа", знаком "Воину-интернационалисту".