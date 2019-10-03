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Тюменские вожатые участвуют во Всероссийском форуме студенческих педотрядов

Общество, 13:27 03 октября 2019

СПО "Финист" во Вконтакте | Фото: СПО "Финист" во Вконтакте

Вожатые Тюменской области стали финалистами VI Всероссийского форума студенческих педагогических отрядов, который проходит в "Орленке", сообщает пресс-служба регионального отряда.

Испытания всероссийского конкурса пройдут командир и комиссар студенческого педагогического отряда (СПО) "ЕНОТ" Кристина Юсупова и Ольга Томилова в составе делегации от детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса" и комиссар СПО "Финист" Алина Онищук.

Как рассказала одна из участниц, конкурс – это новый уровень и новый опыт. "Последние дни я полностью посвящала себя подготовке к этому событию. Даже на учебе думала только о нем. Спасибо семье и отряду, благодаря их поддержке страх и переживания отступают", - сказала Алина Онищук.

Вожатых ждут три испытания, мастер-классы, конкурсно-игровая программа и представление визитных карточек.

Также организаторы приготовили для них круглые столы на тему "Качество подготовки педагогических кадров для организации летнего отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации", дискуссионные площадки по вопросам развития СПО и трудовых отрядов подростков (ТОПов), где будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью детей в детском лагере и охраной труда вожатых.

В составе оргкомитета конкурса член правления Тюменского регионального отделения РСО, представитель Всероссийского методического совета СПО Наталья Безматерных.

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# вожатые , студотряды , Тюменский областной студенческий отряд

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