Картины тюменских "шестидесятников" можно увидеть на выставке в музее Словцова

| Фото: с официальной страницы музейного комплекса им. И.Я. Словцова во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы музейного комплекса им. И.Я. Словцова во "ВКонтакте"

43 произведения известных тюменских художников-"шестидесятников" представлены на выставке "Это мы – юбиляры" в колонном зале музейного комплекса им. И. Я. Словцова, сообщает учреждение.

Посетители могут познакомиться с творчеством Остапа Шруба, Виктора Овчарова, Анатолия Седова и Геннадия Токарева.

Они первыми прошли строгий отбор выставками и стали участниками всесоюзных экспозиций. Некоторые из них вышли на международный уровень и заинтересовали столичную прессу. Произведения многих печатались в журналах "Творчество" и "Искусство".

Остап Шруб (1924-1999) ушел на фронт 19-летним юношей. Яркость цвета, экспрессия, мощный ритм, символизм образов всегда отличают картины художника. Он первым стал писать полотна-триптихи. Суровый стиль с его героико-драматическим началом, характерный для эпохи 60-х, очень подходил к характеру художника. На выставке представлены работы художника разных периодов и разного содержания: преобразования тюменского Севера, военная тема, выраженная в символическом аспекте история страны, пейзажи, портреты.

Виктор Овчаров (1928-1995) широко известен в Тюмени как художник- монументалист. Он оформлял интерьеры областной филармонии (не сохранились в связи с перестройкой здания), многие помнят мозаику на аттике здания Тюменского колледжа искусств. Художнику была интересна достоверность обыденной жизни обычных людей. Он был прекрасным портретистом, а его натюрморты являются классикой жанра. Пейзажи Овчарова наполнены радостью встречи с природой. Он один из немногих, кто со вниманием и любовью отражает детскую тему.

Анатолий Седов (1929-2015) – прежде всего пейзажист, хотя в его творчестве встречается жанр натюрморта и портрета. Для автора было важно передать свежесть впечатления, ощущения мотива природы. Такой метод называют "импрессионизмом" от французского слова – impression – "впечатление". В картинах Седова всегда мажорное настроение, живость красок, вибрирующие мазки, создающие впечатление солнечных бликов, трепета листвы, движения облаков. Холсты художника наполнены солнечным светом. Они заражают зрителя радостью и оптимизмом.

Геннадий Токарев (1939-1995) пережил голод и холод военного лихолетья и остался сиротой в 5 лет. Художник рано увлекся творчеством, бродил по лугам и перелескам и старался передать в рисунках красоту природы, ее потаенную жизнь. Учился в Тюмени в студии Ивана Некрасова, а потом напряженно занимался самообразованием. Художник писал "пейзажи-настроения". Основная линия его творчества – мир уходящей деревни, за которую он болел душой. Цикл картин, посвящённый этой теме, трогает до глубины души. Токарев остро чувствовал поэзию и красоту сибирской природы, которая стала главной темой его работ.

Выставка работает до 14 января 2020 года. Вход свободный.