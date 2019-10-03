Тюменские бизнес-наставники прошли обучение

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

20 трекеров (наставников) акселерационной программы "Предпринимательство в действиях" прошли двухдневное обучение на площадке тюменского технопарка, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Обучение прошли предприниматели со значительным опытом реализации проектов; инвесторы, заинтересованные в выводе проинвестированных компаний на устойчивую прибыль; топ-менеджмент компаний, нацеленный на выведение проектов на плановые показатели, а также специалисты консалтинговых компаний и агентств.

Трекеры получили новые знания из новейшей мировой практики в наставничестве команд, о быстром и эффективном запуске новых продуктов, диагностике развития и управления бизнеса. Они также приобрели ключевые навыки по управляемому росту бизнеса. Занятия провели опытные тренеры федерального уровня Наиля Замашкина и Людмила Булавкина.

Обучившиеся трекеры при супервизии и поддержке опытных наставников фонда ISLA (InternationalSoftLandingAccelerator) будут принимать активное участие в программе акселерации предпринимателей Тюменской области "Предпринимательство в действиях", применять новые знания и опыт, чтобы помочь предпринимателям малого и среднего бизнеса улучшить показатели своей деятельности.

Обучение организовало правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство Тюменской области и Фонд ISLA при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.