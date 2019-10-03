  • 3 октября 20193.10.2019четверг
  • USD65,4399
    EUR71,4669
  • В Тюмени 10..12 С 7 м/с ветер юго-западный

Музыкальные баттлы пройдут на железнодорожном вокзале в Тюмени

Общество, 13:49 03 октября 2019

департамент культуры Тюменской области Ансамбль "Ваталинка" | Фото: департамент культуры Тюменской области

Музыкальные баттлы пройдут в зале ожидания железнодорожного вокзала в Тюмени с 16 часов 30 минут до 18 часов 30 минут 4 октября, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Яркое представление станет подарком пассажирам от свердловской магистрали в честь 16-летия со дня образования ОАО "РЖД".

В творческих поединках примут участие известные тюменские коллективы и исполнители.

Лауреат международных конкурсов и фестивалей ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка" исполнит инструментальные обработки популярных мелодий, известные песни советских и российских композиторов. Его соперником станет эстрадно-джазовый ансамбль "Ла-ла-бэнд". Также на музыкальном ринге встретятся вокалисты Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова, Наталья Малаенко. Они выступят с популярными произведениями отечественной и зарубежной классики, легендарными ретро-шлягерами и современными хитами.

На вокзале Тюмень регулярно проводятся мероприятия социальной и культурной направленности: фотовыставки, театрализованные представления, танцевальные флешмобы, концерты. Эта старинная традиция берет начало с середины XIX века, когда вокзальные комплексы являлись не только объектами транспортного значения, но и центрами активной общественно-деловой жизни городов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вокалисты , железнодорожный вокзал , музыканты , СвЖД , творчество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:00 03.10.2019Ишимский казачий кадетский класс стал серебряным призером смотра УФО
13:49 03.10.2019Музыкальные баттлы пройдут на железнодорожном вокзале в Тюмени
13:38 03.10.2019В Армизонском помнят своего Героя Советского Союза Ивана Петровича Кондратьева
13:27 03.10.2019Тюменские вожатые участвуют во Всероссийском форуме студенческих педотрядов