Тюменские студенты могут претендовать на стипендию Фонда Потанина

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Прием заявок на участие в стипендиальном и грантовом конкурсах Фонда Потанина открывается 7 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Заявки от студентов на стипендиальный конкурс будут принимать до 20 ноября, на грантовый конкурс до 15 января. Конкурсы направлены на системную поддержку студентов и преподавателей магистратуры из 75 вузов – участников стипендиальной программы Владимира Потанина.

Победителям стипендиального конкурса до окончания учебы в магистратуре будет выплачиваться ежемесячная именная стипендия в размере 20 тыс. рублей, победители грантового конкурса получат грант на создание образовательного продукта в размере до 500 тыс. рублей.

Помимо финансовой поддержки участники программы смогут воспользоваться дополнительными ресурсами для развития профессиональных навыков, реализации творческого и лидерского потенциала на программных мероприятиях фонда.

"Мы продолжаем развивать культуру заявок в рамках конкурсов Стипендиальной программы, и это не ограничивается контролем за плагиатом и соблюдением других правил, принятых в университетской среде. В этом году мы предлагаем целую серию мероприятий – вебинаров, скайп-сессий, "живых" чатов, целью которых является не только поддержка заявителей в процессе создания заявки, но и развитие у них новых компетенций в разных областях, в том числе в сфере академического письма, мягких навыков и критического мышления. Вопросы, с которыми мы планируем работать, самого широкого спектра: от последних трендов в создании образовательных продуктов до практических советов по написанию мотивационного письма. Надеемся, что наши инициативы будут востребованы и полезны новым поколениям потанинцев", - говорит директор программ фонда Наталья Шульгина.

Победители заочного этапа получат право побороться за победу в финале конкурса, который состоится в формате очных отборов, включающих деловые игры, решение кейсов бизнес- и социальной направленности, элементы проектирования.

Грантовый конкурс пройдет в один – заочный – этап. Запланирована серия консультационных и экспертных мероприятий по поддержке заявителей. С темами и графиком мероприятий можно ознакомиться здесь. Ссылка будет доступна за неделю до вебинара. Подробнее о стипендиальном конкурсе читайте здесь, о грантовом конкурсе – здесь.