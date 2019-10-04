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Активных тюменцев зовут на турнир "Веселая зарядка"

Общество, 09:35 04 октября 2019

"Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Турнир "Веселая зарядка" начнется в ЖК "Апрель" на ул. Червишевский тракт в Тюмени 5 октября в 11 часов, сообщают Центр культуры и искусства "Современник".

Тюменцев ждет массовая зарядка, спортивные эстафеты: "ракета", "поймай гуся", "тачки", перетягивание каната, танцы, викторины и конкурсы.

На мероприятии будут присутствовать скоморохи. А в качестве призов активных гостей ждут сладости и мыльные пузыри.

На турнир приглашают всех желающих.

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# отдых , спорт , турнир

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