Академия танца Бориса Эйфмана проведет в Тюмени просмотр талантливых детей

| Фото: Академии танца Бориса Эйфмана | Фото: Академии танца Бориса Эйфмана

Детей от 6 до 11 лет приглашают на профессиональный просмотр в Санкт-Петербургскую Академию танца Бориса Эйфмана, который состоится в Тюмени (ул. Михаила Сперанского, 17) 5 октября, начало в 16 часов.

Запись на просмотр на сайте академии и по телефонам: + 7(812)498-41-29, +7(952) 288-57-19. Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка (гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность).

Все дети, успешно прошедшие просмотр, получают рекомендации для зачисления на подготовительное отделение в Тюмени, приглашение на вступительные экзамены или недельную бесплатную стажировку в Санкт-Петербургской академии танца с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах.

Подготовительное отделение в Тюмени откроется в рамках соглашения с местной студией классического балета, на базе которых откроются классы, основной задачей которых станет подготовка детей в возрасте от четырех лет к поступлению в Санкт-Петербургскую академию танца.

По окончании балетного училища ученикам выдается диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель". Уникальность обучения в Академии заключается в сочетании традиций преподавания классического балетного искусства по системе А. Я. Вагановой и концепции современной мировой хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет воспитать универсальных артистов балета XXI века, владеющих разными техниками танца, максимально востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров.

Академия танца является одним из флагманов общероссийской системы поиска и поддержки талантливых детей. Отбор на будущий учебный год проходит по всей России. С момента создания академия видит свою миссию в выполнение функции социального лифта, позволяя талантливым детям получить востребованную профессию и достойное место в жизни. Каждый ребенок должен иметь шанс осуществить свою мечту, несмотря на финансовое положение и удаленность от столичных городов. Уже сейчас в академии учатся три воспитанника из Тюмени и Тюменской области. Обучение и проживание всех воспитанников бесплатно.

Здание академии, построенное в 2013 году, оснащено всем необходимым для обучения и проживания учащихся. В нем располагаются 14 балетных залов, современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн, уютный интернат для иногородних детей. В ноябре 2019 года откроет свои двери Детский театр танца - театральный комплекс, включающий в себя сцену и зрительный зал на 450 мест, репетиционный зал, гримуборные, мастерские и технические помещения.

Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы для всех учеников предоставляются бесплатно. Стоит особо отметить, что Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет.

Официальный сайт академии: http://eifmanacademy.ru/

Официальное сообщество ВКонтакте: http://vk.com/eifmandanceacademy