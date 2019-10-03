Девять человек пострадали в ДТП на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть ДТП произошло в Тюменской области за минувшие сутки, в них получили травмы девять человек.

Около 20 часов на ул. Закалужской в Тюмени автомобиль Suzuki сбил 23-летнего парня. По предварительным данным, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП получил травмы. 34-х летний водитель лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Обстоятельства ДТП выясняются.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 257-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе в 15 часов 45 минут столкнулись автомобили ВАЗ-21099, Iveco и KIA. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу движения. Обстоятельства уточняются. В результате ДТП водитель "Лады" получил травмы лица, челюсти и вывих бедра. Пассажиры автомобиля KIA — две женщины 57-ми и 35-ти лет — госпитализированы с различными травмами.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На перекрестке ул. Пархоменко и Ленинградской в Тюмени в 20 часов 35 минут столкнулись машины Hyundai и KIA. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Hyundai нарушил правила проезда перекрестка, не пропустив вторую иномарку. У 62-летней пассажирки Hyundai диагностировали травму ребер.

ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость и соблюдать очередность проезда на перекрестках. "Непредставление преимущества проезда является одной из основных причин столкновений автомобилей в населенных пунктах", — сказали в ведомстве.