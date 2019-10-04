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Тюменцам помогут составить родословную в библиотеке

Общество, 15:27 04 октября 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Заседание библиотечного клуба "Моя родословная" пройдет в библиотеке №15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 5 октября с 14 часов до 15 часов 30 минут, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На встречу ждут тюменцев, интересующихся историей семьи, рода, тех, кто желает узнать секреты работы по составлению семейного архива, родословного древа. Опытные клубовцы помогут начинающим генеалогам советами.

Организаторы просят отправить им заявку на посещение.

Отметим, следующие занятия библиотечного клуба "Моя родословная" пройдут 12, 20 и 26 октября.

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# библиотеки , генеалогия , родословная

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