Корейских бизнесменов привлекает туристический потенциал Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Богатейший туристический потенциал тюменского региона презентовала делегации бизнесменов из Республики Корея директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Предприниматели из Кореи узнали о музеях Григория Распутина в селе Поковском Ярковского района и семьи последнего российского императора Николая II в Тобольске.

По словам Марии Трофимовой, Тюменская область - один из ключевых регионов России, в которых реализуется один из самых масштабных туристических проектов в стране "Императорский маршрут", посвященный 300-летию царской династии Романовых. Из Тюмени в Тобольск и обратно туристы могут доехать в комфортабельном поезде "Императорский маршрут".

"В Тобольске, который был столицей крупнейшей из российских губерний, простиравшихся от Урала до Аляски, снимали художественный фильм "Тобол", который в международном прокате идет под названием "Освоение Сибири". Туристы могут побывать на съемочной площадке фильма", - отметила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Кроме того, Мария Трофимова рассказала корейским гостям про знаменитый ялуторовский блин. В регионе есть прекрасные возможности для рыбалки, охоты, активного отдыха.

Один из корейских предпринимателей очень заинтересовался музеем Григория Распутина в с. Покровском. Гостя привлекла возможность посидеть на подлинном стуле Распутина. По преданию, от этого прибывает мужская сила и улучшаются перспективы карьерного роста. "Поверье, работает", - заверила гостя Мария Трофимова.

"Я думаю, уникальные туристические ресурсы Тюменской области будут интересны многим жителям Республики Корея. Когда я вернусь домой, то расскажу об этом всем своим друзьям и приглашу их посетить Тюмень", - прокомментировал презентацию руководитель корейской делегации глава района Курогу корейской столицы Сеула господин Сон Ли.

Евгений Бабенко