Лучших сотрудников конвойной службы МВД России назвали в Тюмени

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Старший лейтенант полиции МВД по Красноярскому краю Константин Рявкин стал абсолютным победителем конкурса профмастерства сотрудников охранно-конвойной службы. В состязаниях принимали участие 86 полицейских, представители всех субъектов РФ, сообщает УМВД Тюменской области.

Конкурсанты продемонстрировали знания по специальной, медицинской, технико-криминалистической, огневой и физической подготовке. Профессиональные умения сотрудники проявили на практических испытаниях на учебном полигоне.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Дипломы и ценные подарки победителям и призерам соревнований вручили 3 октября. Второе место занял лейтенант полиции Александр Мищенко (МВД России по Краснодарскому краю). Бронзовым призером стал старший лейтенант полиции Алексей Нажесткин (МВД России по Московской области).