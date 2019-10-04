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Гости праздника "Капуста-барыня" в Ялуторовске вылепят пельмени

Общество, 16:00 04 октября 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Слепить капустные пельмени смогут гости праздника "Капуста-барыня", который пройдут в Ялуторовском остроге 12 октября, начало в 12 часов. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояжа" Ялуторовска Анастасия Петелина.

"Фишка этого праздника — капустные пельмени. Все гости праздника смогут принять участие в их лепке. Потом сотрудники Ялуторовского острога сварят эти пельмени и устроят дегустацию", — поделилась она.

Гостей ждет острожный чай с душистыми травами. Также на празднике по особому рецепту с добавлением клюквы будет приготовлена тушеная капуста в "Змее Горыныче" — арт-объекте острога с печкой, в котором можно готовить.

Желающие смогут принять участие в традиционном конкурсе по шинковке капусты, а также в состязаниях на самое точное определение веса кочана капусты. В программе значатся и мастер-классы по народным ремеслам, осенние фотозоны.

На ярмарке, которая будет работать на территории Ялуторовского острога, можно будет приобрести свежую капусту, а также другие овощи и семена.

Вход свободный.

Инна Пахомова

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# капуста , пельмени , праздник , Ялуторовский острог

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