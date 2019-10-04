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Матч дублеров ФК "Тюмень" и "Металлурга" закончился ничьей

Спорт, 14:54 04 октября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" сыграли вничью в заключительном матче первенства страны среди команд третьего дивизиона. На стадионе "Геолог" сибиряки разошлись миром с коллективом "Металлург-Магнитогорск" - 2:2, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Для хозяев эта встреча ничего не решала, они в любом случае занимали пятое место. Уральцам для того, чтобы стать вторыми, необходимо было только побеждать.

В первом тайме у юных сибиряков многое получалось и на перерыв они ушли с перевесом в два мяча. Сначала гости сбили в своей штрафной площади Владислава Башинского и Олег Долгалев на 18 минуте реализовал пенальти. А на 31 минуте расстрелял ворота гостей 17-летний Марк Аквазба.

После перерыва гости перехватили инициативу и сравняли счет. Голами отметились Дмитрий Елфимов и Сергей Терехин. В концовке матча тюменцы упустили две великолепные возможности выйти вперед. Не лучшим образом сыграли вышедшие на замену Илья Лудяков и Матвей Дмитриев. Итог – 2:2.

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# ФК Тюмень , футбол

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