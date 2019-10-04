Редкий металлический медальон представят участники ВПО "Кречет" на крупных сборах

| Фото: ВПО "Кречет" (архив) | Фото: ВПО "Кречет" (архив)

Металлический медальон, найденный во время поисковых работ в Тверской области, представят участники тюменского военно-поискового отряда "Кречет" на открытых межрегиональных военно-поисковых сборах "К поиску готов!", которые пройдут на базе Чебаркульского военного гарнизона с 7 по 11 октября.

Представители тюменского военно-поискового отряда "Кречет" готовятся к крупным сборам, продумывают визитную карточку. В номинации "Музей одного экспоната" они покажут металлическую капсулу, обнаруженную в Тверской области. По словам командира ВПО "Кречет" Андрея Ковалевского, участники сборов всегда стараются представить на этом конкурсе уникальные вещи.

"Как правило, это один предмет с историей, о котором можно говорить очень долго. В этот раз наши ребята расскажут историю о судьбе солдат — уроженцев Голышмановского района. Летом 2007 года в ходе поисковой экспедиции на территории Западнодвинского района Тверской области поисковики нашли два металлических медальона и останки солдат. Когда мы вскрыли капсулы, то узнали, что их владельцы были из одной деревни Голышмановского района. Начали исследовать дальше. В итоге нашли родственников погибших, выяснилось, что солдаты были не просто односельчанами, а братьями с разными фамилиями — Винокуров и Бороздин", — поделился Андрей Ковалевский.

Командир ВПО "Кречет" добавил, что в августе 1941 года в Западнодвинском районе Тверской области проходила военная операция, в которой принимали участие наши земляки — они были в составе 246-ой стрелковой дивизии.

Андрей Ковалевский отмечает, что найти такую капсулу для поисковика — большая удача. "В поисковых кругах в основном считают, что металлические медальоны были самодельными, но на самом деле их использовали определенные подразделения. Пока нам неизвестно, где изготавливали такие капсулы. Такой медальон, который долго пролежал в земле, при определенных условиях, может походить на бесформенный кусок металла. Некоторые могут принять его за осколок, не придать значения и отбросить в сторону. На сборах в Челябинской области мы покажем, как выглядела капсула изначально (в основном все они распилены), хотим, чтобы люди обращали внимание на такие предметы", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" командир ВПО "Кречет" Андрей Ковалевский.

На масштабное мероприятие, которое, по данным Министерства образования и науки Челябинской области, соберет поисковиков из 23 регионов страны, отправятся пять участников тюменского военно-патриотического отряда "Кречет" в возрасте от 16 до 18 лет.

Отметим, ранее информационное агентство "Тюменская линия" сообщало, что на открытые межрегиональные военно-поисковые сборы "К поиску готов!", которые развернутся в Челябинской области, поедут 38 поисковиков региона. Как сообщает областной поисковый центр, Тюменскую область представят специалисты областного поискового центра, сводный студенческий поисковый отряд "Десант Памяти", поисковые отряды "Савояр", "Десант", "Сибирь", "Кречет" из Тюмени, "Честь" и "Русичи" из Казанского района, "Салют Победы" из Ялуторовского района.

В 2019 году сборы в Челябинской области пройдут в четвертый раз. Команды со всей страны примет Чебаркульский военный полигон "Азов".

Инна Пахомова