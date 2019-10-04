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Тюменцев сделает счастливыми зарплата в 150 тысяч рублей в месяц

Общество, 14:10 04 октября 2019

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Жителям Тюмени, чтобы быть счастливыми, нужно зарабатывать 150 тыс. рублей в месяц. Таковы данные исследовательского центра портала Superjob.ru, который 16—26 августа 2019 года опросил 500 жителей областного центра.

Следует отметить, что за год запросы тюменцев стали несколько скромнее – в 2018 году для счастья им требовался ежемесячный заработок в 154 тыс. рублей.

В опросе приняли участие экономически активное население России старше 18 лет по 1 тыс. человек в Москве и Санкт-Петербурге, и по 500 - в других городах.

Финансовые запросы среднестатистического тюменца, скромнее запросов среднестатистического россиянина, которому нужно 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тыс. и 138 тыс. рублей соответственно. Молодым людям до 24 лет достаточно 118 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Специалисты центра отмечают, что запросы людей растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц для счастья нужно 117 тыс. Гражданам с зарплатой более 80 тыс. - необходимо в среднем 238 тыс. рублей, чтобы ощущать себя счастливыми.

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