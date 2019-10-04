В Тюменской драме премьера - спектакль "Мертвые души"

| Фото: ТБДТ | Фото: ТБДТ

Премьерные показы постановки "Мертвые души" по мотивам поэмы Н. В. Гоголя представят публике в Тюменском большом драматическом театре 4-6 октября в 18 часов.

Золотистая пшеница взмывает в небо, чтобы надышаться, снопы урожая плодородной земли перекатывают по полю крестьяне, а то сугробами заметает Русь, что не зги; и в любую пору несется в бескрайние просторы бричка по русской дороге – гоголевская драма развернулась на сцене областного театра. Сколько еще будет ехать эта бричка? Этим вопросом решила озадачить театралов режиссер-постановщик и балетмейстер Ирина Ткаченко (бывший режиссер и главный балетмейстер пермского "Театра-театра").

"Это такая одиссея Чичикова – путешествие из 1842 года (год написания "Мертвых душ") до сегодняшнего дня. Вся эта история про то, что "Русь! Вижу тебя из моего прекрасного далека: бедно и неприютно в тебе". Это попытка разобраться не "Почему Россия такая?", а "Что в нас не так?"", – поясняет задумку постановщик.

Специально для тюменской драмы актриса пермского "Театра-театра" Наталья Макарова написала слова к песням, которые исполняют актеры ТБДТ. Музыку к песням и всему спектаклю создала московский композитор Ольга Шайдуллина. С мастерами работал автор пьесы – молодой пермский драматург Илья Губин. Это его вторая работа по поэме "Мертвые души" – первая постановка под заголовком "Дело о русской жизни" идет в пермском театре юного зрителя.

"Гоголь – самый великий русский писатель, с его текстами интересно работать. Это бездонный материал, можно копать и копать, находить новые смыслы, новые подтексты. "Мертвые души" – это то произведение, в котором можно брать отдельные линии, что-то объединять", – считает драматург.

Для тюменского зрителя Илья Губин показал на примере "третьего дела Чичикова" заскорузлое сознание Руси: стереотипы жителей страны и 200 лет назад, и сегодня отзываются среди россиян, ведь фамилии "Мертвых душ" давно стали в России нарицательными – Манилов, Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Чичиков…

Поклонникам русской классики придется по вкусу, что хронология событий и основные постулаты гоголевского шедевра в пьесе не тронуты. Оригинальные костюмы, сарафаны, рубахи, буханки хлеба, плетеные корзины и прочие типичные атрибуты гласят о XIX веке. Но свежее прочтение заставляет зрителей "примерить" к современникам персонажей губернского города NN.

Так, Чичиков в пылу восторженного славословия к губернатору восклицает: "У вас прекрасные дороги! Прямо сладенькие: я лизнул, правда, сладкие! А набережную какую построили!". Забавный факт: исполнитель главной роли Николай Аузин в импровизации имел в виду родной город Красноярск, тогда как тюменцы возгласами дали понять, что узнали в театральной фразе областную столицу.

"У нас штампованное сознание: звучит слово "губернатор" и я провожу параллели, ищу сам! Но нет, я играю не про власть – не про это спектакль. Меня один человек спросил: "За что монолог топишь?" Так вот, я топлю за каждого из нас: не в губернаторе дело, во мне дело – дело в том, что Чичиков пошел в эту авантюру, в нем дело. Если бы он не давал взятки, не было бы такого губернатора. Виноват я!" – раскрывает таинства чичиковской души Николай Аузин.

Артист проникся работой над постановкой, и даже просил согласия у своего духовника молиться в спектакле, как это делает главный герой. Согласно библиографическим данным работа над поэмой изменила атеиста Гоголя: к ее завершению он стал верующим православным христианином. Когда же Николай Васильевич читал "Мертвые души" Александру Пушкину, тот сначала смеялся, а после сказал: "Как грустно-то осознавать такие вещи про себя". Все так же и смешно, и грустно становится зрителям спектакля. Эту правду стараются донести артисты тюменского драмтеатра своим зрителям.

"Когда я говорю "Помолитесь обо мне", так помолитесь же обо мне – за мою душу, ведь она уже черная, потому что я надавал взяток. Мы уезжаем в ту же Америку, но все равно остаемся русскими. Я везде останусь русским: хоть в Африке, хоть в Австралии, с кенгуру буду ходить, и буду давать им взятки – потому что я русский человек, я так живу. Русь-то во мне, Русь – это же не земля, не город, не область. И как справиться с этим – ответа нет, как не дал его сам Гоголь. Сверхзадача спектакля – донести эту мысль", – сетует Николай Аузин.

Видео ТБДТ

Музыкально-драматический спектакль "Мертвые души" носит статус мировой премьеры. Постановщики - пермяки назвали тюменскую труппу мощной, ведь с героями Гоголя справится не всякий. Бюджет спектакля составил около 4 млн рублей. Спектакль будут предлагать фестивальным проектам: в частности, "Мертвые души" хотят отправить на "Новосибирский транзит" в мае 2020 года.

"У "Мертвых душ" может сложиться хорошая фестивальная жизнь: он необычный, не похож на большинство спектаклей нашего репертуара. Но это и правильно, мы областной театр, мы не можем зацикливаться только на одной стилистике. Стараемся создавать новое для разной аудитории", – сказал директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев.

Ирина Ромашкина