О театре в кино расскажет тюменский киновед Наталья Соколова

| Фото: ТМПО | Фото: ТМПО

Седьмая лекция кинолектория "Образ театра в отечественном кино" состоится в музейном комплексе имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 29 сентября в 15 часов.

Тюменское музейно-просветительское объединение сообщает, лекцию проведет киновед Наталья Соколова, она расскажет о главных идеях, действующих лицах и произведениях русского театрального авангарда.

В два первых десятилетия после Октябрьской революции случилась и еще одна – художественная. Одной из самых ярких ее страниц была программа реформирования театрального дела "Театральный Октябрь", выдвинутая Всеволодом Мейерхольдом в 1920 году. "За революцией социальной – революция театральная!". В рамках реализации идей "Театрального Октября" в начале 1920-х годов происходят коренные изменения и в самодеятельном театре, в котором осуществляется переход от дореволюционной концепции "театра для народа" к "театру из народа", анонсируют организаторы.

В частности, седьмую встречу со слушателями кинолектория посвятят фильму режиссера Александра Митты "Гори, гори, моя звезда" (1969).

События фильма "Гори, гори, моя звезда" происходят в России во время гражданской войны. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то красные, то белые, то зеленые. Главный герой — театральный режиссер Владимир Искремас (псевдоним, который означает "Искусство революционным массам") ставит трагедию о Жанне д’Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства. Владимир Искремас оказывается перед выбором – погибнуть за убеждения или продолжить заниматься искусством.

Трагикомедия "Гори, гори, моя звезда" о художнике в годы гражданской войны была в чем-то пограничной в карьере режиссера. С одной стороны, это было авторское высказывание. Александр Митта рассказывал про себя самого, про положение художника в СССР, когда нужно было "растворить идею в картине так, чтобы ее нельзя было вычленить и подавить никакими редакторскими усилиями". С другой стороны, конечно, это была развлекательная картина, созданная по законам жанра. В ней Александр Митта попытался популярно рассказать об искусстве русского театрального авангарда.

Кинолекторий "Образ театра в отечественном кино" приурочен к Году театра в России.