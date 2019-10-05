В Тюменском районе отпраздновали День пожилого человека концертами и мастер-классами

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

В честь праздника пожилых людей в комплексном центре социального обслуживания населения в поселке Московский Тюменского района организовали своеобразный День открытых дверей.

Пространство центра было условно разделено на несколько секторов. Приветствуя участников встречи, заместитель главы Тюменского района Галина Бегунова подчеркнула, что старшее поколение – это настоящая элита района, которая своим творчеством, активностью и неравнодушием вносит большой вклад в его развитие.

На музыкальной площадке "Играй, гармонь певучая" звучали народные песни под баян. На территории здоровья можно было проверить свое самочувствие, измерив артериальное и внутриглазное давление, получить консультацию диетолога по правильному питанию, а также прямо на месте поставить прививку от гриппа.

Был на Дне открытых дверей даже свой театр: пенсионеры с легкостью входили в роли, демонстрируя отменное актерское мастерство.

В творческой лаборатории проходил мастер-класс, на котором все желающие могли изготовить домашний оберег – деревянную подкову. Большой популярностью пользовался конкурс "Сельское подворье" на составление художественной экспозиции из выращенных овощей и фруктов, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.