  • 5 октября 20195.10.2019суббота
  • USD65,0300
    EUR71,3509
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер южный

В Тюменском районе отпраздновали День пожилого человека концертами и мастер-классами

Общество, 09:16 05 октября 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

В честь праздника пожилых людей в комплексном центре социального обслуживания населения в поселке Московский Тюменского района организовали своеобразный День открытых дверей.

Пространство центра было условно разделено на несколько секторов. Приветствуя участников встречи, заместитель главы Тюменского района Галина Бегунова подчеркнула, что старшее поколение – это настоящая элита района, которая своим творчеством, активностью и неравнодушием вносит большой вклад в его развитие.

На музыкальной площадке "Играй, гармонь певучая" звучали народные песни под баян. На территории здоровья можно было проверить свое самочувствие, измерив артериальное и внутриглазное давление, получить консультацию диетолога по правильному питанию, а также прямо на месте поставить прививку от гриппа.

Был на Дне открытых дверей даже свой театр: пенсионеры с легкостью входили в роли, демонстрируя отменное актерское мастерство.

В творческой лаборатории проходил мастер-класс, на котором все желающие могли изготовить домашний оберег – деревянную подкову. Большой популярностью пользовался конкурс "Сельское подворье" на составление художественной экспозиции из выращенных овощей и фруктов, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:16 05.10.2019В Тюменском районе отпраздновали День пожилого человека концертами и мастер-классами
08:02 05.10.2019Ялуторовские школьники примерят роль предпринимателя и мецената
18:31 04.10.2019В Тюмени в районе Московского и Червишевского трактов ограничат движение из-за реконструкции водопровода
18:28 04.10.2019В Тюмени ограничат движение в связи с ремонтом дороги по улице Революции