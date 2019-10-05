Ялуторовские подростки - участники проекта "Отражение"

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Профилактика правонарушений в форме социодрамы позволяет подросткам увидеть себя со стороны. Именно этот прием используется в областном проекте "Отражение".

Это серия профилактических мероприятия в формате театрализации с элементами социодрамы, целью которых является профилактика нарушений закона среди несовершеннолетних. Год назад одними из первых этот проект взяли на реализацию в Ялуторовске, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Весь прошлый учебный год мы с ребятами-волонтерами Молодежного центра выступали перед школьниками и студентами города, показывая им короткие сценки, подсмотренные в жизни современных мальчишек и девчонок, отражающие их проблемы и соблазны. Реакция на наши выступления у зрителей всегда положительная, поэтому в новом учебном году мы решили продолжить этот проект", - пояснила куратор проекта "Отражение" в Ялуторовске Екатерина Березина.

Проблемы, которые поднимаются в ходе таких мини-спектаклей, актуальны и многочисленны: воровство в классе, травля, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественном месте, распространение наркотиков, порча чужого имущества, побег из дома. Затрагивают волонтеры и модную среди молодежи тему краж из магазинов – так называемого шоплифтинга.

"После каждой из сценок мы обсуждаем увиденное со зрителями: в чем суть правонарушения, какая ответственность за него предусмотрена, - отметила Екатерина Березина. – Как правило, всегда мы получаем эмоциональный отклик, зрители активно участвуют в диалоге. А где диалог – там и большее осознание".