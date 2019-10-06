Дорожно-строительный сезон завершается в Тюменском районе

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Дорожно-строительный сезон завершается в Тюменском районе. Запланированные на 2019 год объемы работ в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнены на 90 процентов.

Так, в поселке Новотарманский отремонтирован переулок Спортивный, в Мальково - подъезд протяженностью 710 метров к спортивному комплексу.

Активно ремонтируются дороги к садоводческим и дачным обществам: СНТ "Источник" в Ембаевском МО, с/т "Солнышко" в Нижнепышминском МО, СНТ "Геофизик" в Салаирском МО, с/т "Кармак" в Успенком МО. До конца октября весь комплекс ремонтных работ будет завершен.

В перечне строительных объектов Тюменского района большое внимание уделяется дорогам на площадках ИЖС. Например, в микрорайоне Молодежный поселка Винзили уже построено более пяти километров автомобильных дорог в щебеночном исполнении. В поселке Молодежный построено более двух километров асфальтовых дорог. Заключен контракт на строительство дорог в деревне Падерина, подготовительные работы уже ведутся, планируемая дата завершения работ по контракту намечена на сентябрь 2020 года, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".